工業富聯收跌停 市值近4日損失人民幣千億元

受中美貿易戰波及，鴻海旗下 FII (工業富聯)(601138-CN) 今天 (19 日) 開低走低，收盤鎖住跌停，下跌 10.01%，收人民幣 20.32 元，成交總額人民幣 43.57 億元，市值也降到僅人民幣 4002 億元。

A 股今天兩市一度多達 1500 檔股票跌停，上證指數一度跌破 2900 點，寫近 2 年新低點，截至收盤，上證指數報 2907.82，跌 3.78%；深成指數報 9414.76，跌 5.31%；創業板指數報 1547.15，跌 5.76%。

工業富聯股價較上市後高點人民幣 26.36 元，跌幅已近 21%，代表近 4 個交易日期間，公司市值已縮水超人民幣千億元。

FII 收跌停 (圖表取自新浪網)

分析師認為，工業富聯股價高低關鍵，在於投資人願意承擔的本益比。方正證券研報指出，考慮到公司是工業互聯網 + 先進製造領域稀缺龍頭級標的，按照 2018 年淨利潤 20-25 倍本益比計算，合理的市值區間應該為人民幣 3731 億 - 4664 億元。

另有分析人士指出，工業富聯的估值是在製造工廠與工業互聯網轉型之間尋求平衡。若以傳統工廠估值，工業富聯的本益比應在 10 倍左右。但工業富聯此次 IPO 意在募資用於工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備等八大頗具「概念」的項目，其發行價的本益比為 17.09 倍。