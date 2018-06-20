梁志天設計集團：以純設計顯示實力 發展潛力龐大

梁志天，為港人熟悉的著名室內設計師。最近市場消息，其一手創立的純室內設計及陳設服務公司-梁志天設計集團已於今年3月底向港交所提交上市申請，並有望於7月在香港上市，成為香港首間純設計的上市公司。

毋庸置疑的實力

梁志天設計集團源於香港，為土生土長的香港品牌，成立逾21年。現時，集團業務遍佈全球，於營業記錄期間，集團服務的客戶逾390名之眾，其中不乏嘉華地產、仁恒置地、中駿置業及雅居樂等大型上市公司，甚至不少私人客戶都對梁志天設計集團情有獨鍾。

集團今天的成功有賴其超過380名擁有豐富行業經驗的室內及軟裝設計師組成的團隊，而創始人梁志天先生則一直擔任舵手的重要角色，在過去的日子與團隊打造出多個國際知名及屢獲殊榮的項目，包括：香港美心MX、yoo Residence II、香港諾富特東薈城酒店、上海古北壹號、蘇州棠北淺山別墅、杜拜亞特蘭蒂斯棕櫚酒店元餐廳等。按美國室內設計雜誌公佈的《2018全球百大室內設計師事務所排名研究報告》，梁志天設計集團於住宅範疇位列第一，於亞洲及全球室內設計公司中位列第2位及第21位。梁志天自身的實力更毋庸置疑，他自 2000 年起共 14 次獲被譽為「室內設計奧斯卡」的Andrew Martin 國際室內設計大獎評為全球著名室內設計師之一，最近亦被推薦成為國際室內建築師/ 設計師聯盟(IFI)2017-2019年度主席，是為歷屆首位華人主席。

集團於2014年獲A股上市公司江河集團（601886-CN）收購70％權益，成為控股股東。江河集團為國際化多品牌企業，在建築、裝飾、幕牆建設及醫療保健服務方面均有對應業務網絡，相信將與梁志天設計集團之業務產生強勁協同效應，並有助集團的發展更上一層樓。

鋪啟未來無限可能

財報顯示，梁志天設計集團以往的成績已為其贏得一群忠實而穩定的客戶。截至2017年底，集團已經與五大客戶維持了介乎3~11年的業務關係。事實上，於整個回顧期內，集團超過70%的收入都來自經常性客戶。

穩固的客戶群成為梁志天設計集團穩健營收的保障，2015年、2016年及2017年集團分別實現營收2.50億港元、3.19億港元及4.35億港元，年增長幅度保持在30%上下。根據弗若斯特沙利文之報告，若以2017財年按收入計，梁志天設計集團在中國及香港室內設計及陳設服務業中（並無提供任何裝修服務的室內設計服務供應商）位居第二！

穩健的財務讓集團得以把握香港及內地房地產市場帶來新的發展機遇。有行業報告指，中國內地的房地產發展投資預計將以5.5%的複合年增長率增至2022年人民幣約15萬億元；與此同時，香港方面的私人住宅項目開支總額亦將以16.7%的複合年增長率增至2021年的2302億港元。室內設計及陳設服務市場將直接受惠。

在消費升級的背景下，市場對於室內設計及陳設規劃的需求將會日益增加，因而為梁志天設計集團的未來的發展提供支援並造就穩定的環境。為了更好地把握發展機遇及持續公司業績增長的勢頭，集團已作好部署。集團計劃重點強化其室內設計及陳設服務、大力發展專業化服務，亦會選擇性收購國內的室內設計及陳設服務公司，提高競爭力以擴大市場份額。

內有優秀的設計師團隊，外有長期穩定向好的市場環境，可謂是「天時地利人和」兼備。不得不承認，對擁有勤奮無懼之香港精神的梁志天設計集團而言，上市僅是其邁向星光大道之始。從任何角度看，梁志天設計集團的未來都將擁有無界限的發展空間。

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