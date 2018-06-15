日本央行行長談撤出貨幣寬鬆：利率、資產負債表是關鍵

周五下午，日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會。他捍衛了日本央行今晨維持貨幣政策不變的決議，明確表示將繼續實施大規模貨幣寬鬆措施，稱當前用以維持物價動能的強有力的寬鬆措施是合適的。

在本周聯準會升息、歐洲央行宣布年底結束 QE 之際，對於日本央行的按兵不動，黑田東彥解釋稱，與歐央行、聯準會之間的政策差異反映了國家之間經濟狀況的不同。

黑田東彥重申，不認為目前需要重新考慮貨幣政策，沒有必要對貨幣政策進行新一輪整體評估。將在必要時調整貨幣政策，將綜合考慮經濟、物價和金融狀況，以維持通膨朝 2% 目標靠攏的動能。

針對退出貨幣寬鬆措施的假設情景，黑田東彥稱，利率、資產負債表是退出的關鍵點，退出政策將必須處理短期利率和資產負債表規模

但他同時強調，現在談論退出政策細節還為時過早，太早退出將引發市場混亂。

他稱，當前的殖利率曲線控制政策是可持續的。目前日本金融體系保持穩定。銀行的金融仲介角色也沒有出現重大問題。如果低利率持續，需要關注金融系統的穩定性。需要留意低利率對銀行利潤的擠壓風險。

今晨日本央行公布利率決議，維持利率及殖利率曲線控制目標不變。同時，該行維持經濟評估不變，只是下調了通膨預估，至 0.5%-1% 區間。

黑田東彥表示，日本經濟溫和擴張，CPI 年增率增速處於 0.5% 至 1% 之間，核心通膨率走軟是因日元升值令耐用品價格承壓。日本家庭和企業的通縮心態揮之不去，長期物價預期改善緩慢。生產率持續上升長期看有利，但短期制約物價增長。

他稱，日本央行正在以各種方式研究物價狀況。需要在 7 月份前對疲軟 CPI 的進行深入討論。