人民幣中間價大幅下調351點 降幅創2月9日來最大

人民幣中間價近日大幅下調 351 點，降幅創 4 個多月以來最大值。

人民幣兌美元中間價報 6.4586，上一交易日中間價 6.4235。上一交易日官方收盤價報 6.4743，上一交易日夜盤收盤報 6.4890 元。

今晨，離岸人民幣短線回升，跌幅有所收窄，目前報 6.4750。

昨日，人民幣對美元大幅下行 575 個基點，下午收盤報 6.4743。這是 4 月中旬人民幣對美元的最大單日跌幅。

對於人民幣近期下跌走勢，中國金融四十人論壇高級研究員管濤對第一財經表示，人民幣對美元匯率下挫，主要是受市場的短期負面情緒擾動。而下一階段人民幣匯率走勢，仍然取決於中國自身的經濟基本面。

管濤進一步解釋稱，從 4 月和 5 月的情況來看，儘管美元走強，但在中國市場上並未形成人民幣貶值恐慌。他認為，2017 年匯率穩住後，對於人民幣升值或貶值預期開始出現分化。而只要預期分化，市場就會平衡。

面對人民幣下跌行情，現在是否應該逢高結匯？

外匯專家韓會師認為，如果企業 1-3 個月之內有人民幣需求，本周很可能就是個出手的好機會，即使不全部出手，也可以展開分倉操作了，主要有三點原因：

首先，結售匯市場顯示 19 日的暴跌行情可能難以持續；第二，人民幣日間的波動節奏不像市場情緒全面惡化的結果；第三，境內外較大的價差可能刺激了跨境套利。

韓會師撰文稱，不可否認，中美貿易摩擦可能升級、境內 A 股市場近期下挫等負面因素也可能是 19 日人民幣大幅下跌的背後原因，但目前還未看到境內投資者集體對人民幣轉向悲觀的充足證據。

他認為，除非美元指數能夠持續飆升，否則人民幣對美元繼續下跌的空間可能有限，可能本周人民幣就會觸及階段性的低位。