避險情緒席捲全球市場 人民幣中間價報貶351點

人民幣中間價報 6.4586 ，上一交易日中間價報 6.4235，貶值 351 個點。

避險情緒席捲全球市場 美元或成最大贏家

目前的局面令金融市場緊張不已，因為若貿易摩擦全面升級會拖累全球經濟增長。

另有觀點指出，對於金融市場來說更為直接的風險是貿易摩擦升級、關稅上調，進而推高美國和全球的通脹水平，就會影響央行的緊縮路徑，那麼對於市場將會帶來巨大的影響，甚至終結牛市。

匯市出現了明顯的波動，避險情緒帶動日元上漲，因為在避險情緒升溫時，日本投資者通常會轉回國內市場，支持該國貨幣。

多種亞洲貨幣走低，尤其是人民幣方面，6 月 19 日下午 3 點左右，在岸人民幣兌美元跌破 6.47 關口，刷新 1 月 12 日以來新低。

標普全球評級 6 月 18 日發布的報告分析稱，美國對 500 億美元的中國商品徵收關稅的直接影響或是略微推高美國的通脹水平，亦會對已顯疲態的生產力增長施加一定的壓力。

標普還指出，次級效應可能更令人擔心，因為基於目前的事態，那些依賴於進口半成品的下游產業未來對此會如何反應還不得而知。

19 日在岸人民幣對美元收盤價已創逾 5 個月新低。離岸人民幣對美元日內下跌近 200 點，近 4 日累計跌幅超 800 點，也創下了逾 5 個月的新低至 6.4797。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤說，人民幣對美元匯率下挫，主要是受市場的短期負面情緒擾動。而下一階段人民幣匯率走勢，仍然取決於中國自身的經濟基本面。

管濤進一步解釋說，從 4 月和 5 月的情況來看，儘管美元走強，但在中國市場上並未形成人民幣貶值恐慌。“大家還是和之前的做法一樣，在人民幣貶值時賣出外匯，在人民幣升值時買入外匯。這意味著匯率的價格槓桿作用在正常發揮。”

管濤認為，2017 年匯率穩住後，對於人民幣升值或貶值預期開始出現分化。而只要預期分化，市場就會平衡。“就怕單邊預期，無論是單邊升值還是貶值的預期。” 管濤說。

交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健說，當前人民幣匯率預期基本穩定，外匯市場情緒保持平穩，儘管人民幣對美元小幅貶值，但有效匯率指數保持穩定甚至略有升值。

鄂永健認為，近期匯率和跨境資金流動基本穩定，並呈現向好態勢。短期看美元指數仍將上行，人民幣或有小幅貶值壓力，但預計人民幣匯率仍將保持總體穩定、雙向波動，跨境資金流動也保持基本平衡格局，特別是中國金融市場擴大對外開放，境外機構投資境內資本市場帶來一定規模的資金流入。

人民幣匯率可控

自 2018 年 4 月以來，隨著美元指數的快速上漲，人民幣匯率開始下行，5 月人民幣兌美元匯率累計下跌 1.2175%，6 月 19 日在岸人民幣兌美元更是大跌 575 個基點，報 6.4743 。

“4 月中旬以來，美元指數出現較快升值是市場對美聯儲加息預期從三次轉為四次；歐洲等發達國家復甦步伐暫緩；貿易戰陰雲下市場憂慮偏離了全球化穩步推進的客觀現實等三大預期的疊加。” 工銀國際首席經濟學家程實表示。

“今天人民幣匯率下跌主要受貿易摩擦加劇影響，而阿根廷、土耳其等新興市場貨幣大幅度貶值則是其國內經濟金融本身就有問題，美元指數上漲只是一個引爆器。” 香港地區一家外匯交易公司交易員表示，“目前中國國內經濟形勢相對穩定，而貿易摩擦的確是最大的不確定性因素，但它變數很多，我們不會說就一天的數據和說法就開始看空人民幣。”

另一方面， 央行最新公佈數據顯示，5 月末外匯占款餘額增加 91.44 億元人民幣，依舊小幅度波動，這也表明央行沒有在公開市場上大規模買賣外匯，過多干預匯率。

此外，雖然人民幣相對於美元是貶值的，但今年以來 CFETS（中國外匯交易中心）人民幣匯率指數累計升值約 3%，人民幣成為新興市場經濟體中的強勢貨幣。

跨境資金流動平穩增長、總體平衡

儘管昨日匯市頗不平靜，但外匯局已有表態，當前我國跨境資金流動形勢保持基本穩定。

上述新聞發言人介紹說，5 月，銀行結售匯順差 194 億美元，主要是企業、個人在匯率預期平穩環境下，自主調節境內本外幣資產的結果；境內企業等非銀行部​​門涉外收支逆差 74 億美元，較 4 月縮小 26%，其中涉外外匯收支順差 26 億美元，處於相對平衡狀態。

該發言人表示，5 月外匯儲備餘額下降 142 億美元，主要受非美元貨幣相對美元下跌以及資產價格總體上漲的綜合影響，國內外匯市場延續平穩運行態勢。

外匯局公佈的信息顯示，主要渠道的跨境資金流動平穩增長、總體平衡。一方面，貨物貿易依然是跨境資金淨流入和外匯供給的主要渠道，5 月份銀行代客貨物貿易（海關統計口徑）涉外收支順差環比增長 42%，銀行代客貨物貿易結售匯順差環比增長 32%。同時，境內企業等非銀行部​​門的直接投資、證券投資項下涉外收支和結售匯均延續順差。

另一方面，季節性因素導致企業投資收益購彙和個人購匯環比有所增加。5 月，投資收益項下購匯近 70 億美元，較 4 月增長 98%；個人購匯環比略增 2%，同比下降 10%。此外，當前企業的匯率避險意識增強，5 月份遠期結彙和售匯簽約額環比分別增長 5% 和 22%，同比增加 1.3 倍和 2 倍。銀行遠期結售匯順差 17 億美元，顯示企業匯率預期總體穩定。