避險情緒再升溫：美股期貨急跌 離岸人民幣短線跳水

6 月 19 日周二晨間，全球市場避險情緒進一步升溫，多種資產價格短線大幅波動。

美元指數期貨未在交易時段，但日元 / 美元、歐元 / 美元短線均走高。美元 / 日元短線跌約 40 點逼近 110 關口，歐元對美元小幅拉升。

受到中美貿易戰升溫情緒的影響，美元兌離岸人民幣短線上漲近百點，報 6.4620，升至 1 月 15 日以來的新高；澳元兌美元短線走低跌破 0.74，創一年新低。

股指期貨在風險情緒受挫的影響下走低。迷你標普 500 指數期貨跌 0.5%。日經 225 指數期貨由漲轉跌，跌 0.3%。隔夜美股下挫，道瓊斯工業指數收跌 0.41% 獲得五連跌，標普 500 指數跌 0.21%。

6 月 15 日，美國政府依據 301 調查單方認定結果，宣布將對原產於中國的 500 億美元商品加征 25% 的進口關稅。

對此，中國商務部宣布，對原產於美國的大豆等農產品、汽車、水產品等進口商品對等採取加征關稅措施，稅率為 25%，涉及 2017 年中國自美國進口金額約 340 億美元；擬對自美進口的化工品、醫療設備、能源產品等商品加征 25% 的進口關稅，涉及 2017 年中國自美國進口金額約 160 億美元。

新華社文章稱，中方注意到，美方表示如果中方採取報復性措施，美方還將追加關稅。面對美方的恫嚇邏輯，中方不會退縮。據悉，中方對下一步措施已經做好完全準備。