藥明生物(02269-HK)董事長配售5000萬股 每股作價每股79.2元

藥明生物(02269-HK)公布，6月19日，董事長李革控制的WuXi Biologics Holdings Limited，透過摩根士丹利以每股79.2元，向獨立第三者配售5000萬股，佔已發行股份4.08%。

藥明生物昨日收市報84.55元，配售價有6,3%折讓，李革透過配股套現39.6億元。

Biologics Holdings已向配售代理承諾，配售完成日期後滿六個月當日止期間，其不會提呈發售、出售、借出、訂約出售、抵押、授出任何購股權或以其他方式處置公司任何股份。上述承諾不適用於為慈善捐贈之目的，建議從BiologicsHoldings轉讓予G&C VI Limited(一家由李革間接全資擁有的實體)不多於公司146.6萬0股股份，相當於不多於公司已發行股本約0.12%的事宜。

配股完成後，Biologics Holdings持有的公司股權將由公司已發行股本約59.43%減少至約55.34%；且Biologics Holdings將繼續為公司控股股東。

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