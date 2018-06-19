關中股東會通過配息8元及配股1元 看好Q2、Q3烤肉用品銷售旺季帶動成長

關中 (8941) 今日舉行股東會，會中通過 2017 年盈餘分配案，配發每股現金股利新台幣 8 元及股票股利 1 元，配發率達 89.82%。關中 2017 年合併營收新台幣 24.93 億元、年增 1.4%，雖受到匯率波動的不利因素干擾，整體毛利率仍有 31% 水準；去年第三季處分中國珠海廠房挹注，帶動 2017 年稅後淨利達 3.28 億元、EPS 10.02 元。



關中持續針對製造、產品、通路進行組織改造工程，專注本業經營為核心，力求將營運獲利效率極大化，2017 年股東權益報酬率 (ROE) 與資產報酬率 (ROA) 上升至 40.2% 與 21.5%。



2017 年營收占比達 53.14% 的戶外瓦斯烤肉爐業務，關中為提升自有品牌及通路的附加價值，不斷針對產品供應鏈進行優化改造，包括調整門市結構與生產模式等，去年 Barbeques Galore 貢獻獲利逾 4,600 萬元，較 2016 年的 701 萬元成長達 5.56 倍，顯現優化效益。



關中看好第二季、第三季進入烤肉用品銷售旺季將帶動營運動能成長，且戶外烤肉爐代工業務已自 2017 年打入德國最大連鎖零售通路，未來將持續深耕歐洲市場。其次，安全閥業務仍維持穩健的三個月訂單能見度，以及集團營運第三隻腳的「Lovinflame」正積極拓展行銷計畫，期能打開全新消費渠道。