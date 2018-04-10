自有專業戶外烤肉用品通路步入銷售旺季 關中3月業績成長

關中 (8941)3 月合併營收為新台幣 1.77 億元，較 2 月的 1.64 億元成長 8.08%，主要受惠於旗下自有專業戶外烤肉用品通路 Barbeques Galore 步入銷售旺季，帶動業績成長。今年第一季合併營收達 4.94 億元，該公司採取優化戶外烤肉爐代工業務策略後，調降退貨成本偏高的美國大型量販通路訂單比重，並深耕專業戶外烤肉爐通路銷售，強化關中戶外烤肉爐研發技術實力，隨著中高端戶外烤肉爐代工訂單比重提升，可望提升整體獲利表現。



根據 Markets and Markets 的報告，統計全球烤肉爐、壁爐等市場自 2016 年至 2022 年將保持 2.5% 年複合成長率，至 2022 年整體市場規模將達 184.3 億美元水準，凸顯全球烤肉爐、壁爐等市場仍保持穩定的成長。



關中指出，第二季向為戶外烤肉用品市場的銷售旺季，觀察旗下自有通路 Barbeques Galore，已從 3 月中下旬起銷售升溫，帶動今年首季單店月營收達美金 11.6 萬元，較去年首季大增成長 13.39%，未來隨著實體門市與線上網路商城持續強化 O2O 行銷整合策略，自有通路 Barbeques Galore 將有成長表現。



旗下安全閥業務方面，由於公司擁有安全閥產品專業領先技術，且取得美國多項專利保護及客戶認證，產品開發延伸至享有高毛利率的利基市場，包括高壓潛水氧氣瓶開關、工業用及醫療用高壓閥等，安全閥主力客戶訂單能見度，保持三個月。



展望 2018 年第二季，關中看好戶外烤肉用品以及隸屬安全閥業務的瓦斯桶開關項目，即將一同步入出貨旺季。關中指出，安全閥開關係為製造瓦斯桶的必要零件，看好後續汰換需求的增加。此外，接下來天氣逐漸轉熱，美國民眾進行戶外烤肉派對需求增加，有助於帶動戶外烤肉爐業務銷售成長。



另一方面，自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」繼 2 月小量內銷出貨後，目前亦已開始籌備外銷事宜，未來可望成為關中的第三隻腳，創造未來營運新一波成長動能。



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