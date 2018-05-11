匯損及主要客戶出貨遞延 關中Q1每股虧損1.23元 Q2本業將轉強

關中 (8941) 第一季合併營收 4.93 億元，主要受到今年首季新台幣升值逾 2% 影響，使得匯損造成未實現損益逾 1,000 萬元，以及安全閥業務主要客戶瓦斯桶開關產品出貨遞延，致使稅後淨損 3,166 萬元，每股虧損 1.23 元。關中去年啟動轉型升級計畫，戶外烤肉爐採取代工 (ODM) 及自有品牌 (OIM) 策略並進，其中在戶外烤肉爐代工業務方面，考量原有的美國大型量販通路退貨成本偏高，而自去年第二季起主動下降其訂單比重，整體戶外烤肉爐代工收入較去年同期減少達 159 萬美元。



加上第一季安全閥適逢新舊產品交替，瓦斯桶開關產品出貨遞延，致戶外烤肉爐代工與安全閥產能稼動率偏低，加上新台幣升值因素，影響第一季整體毛利率下降至 27%。



關中同時公布，4 月合併營收新台幣 2.31 億元、月增 30%，受惠安全閥業務恢復認列遞延出貨訂單，4 月安全閥出貨較 3 月大幅增加 60%；同時，Barbeques Galore 已正式進入戶外烤肉用品銷售旺季，平均單店月營收在 4 月份達到美金 14.02 萬元，較今年 3 月成長 5.57%。



展望第二季，關中看好旺季效益下，本業營運動能將較第一季明顯轉強。今年首季營運表現雖受到匯損因素干擾，但美元已自 4 月中旬起快速翻揚，第二季有機會受益於匯率回沖，挹注營收、獲利展現良好成長曲線。