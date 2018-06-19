供需失衡影響 蘋果供應商京東方股價驚人翻轉

《彭博社》報導，近期京東方 (000725-CH) 股價呈現戲劇性翻轉。京東方為蘋果 (AAPL-US) 的供應商，不到一年的時間就從全國表現最好的股票之一跌到了最差的，而且下跌趨勢依然維持。

中國最大的電視和手機螢幕製造商京東方，股價今年蒸發了超過 32%，這是上海和深圳上市的 50 大公司中跌幅最大的一家。 此跌幅起因於供應量增加以及大型螢幕價格下跌。分析師表示，即使在位在蘋果 200 強供應商名單上，也無法克服對供需不平衡持續的擔憂。

去年 (2017 年) 京東方股價上漲了一倍多，淨利翻了兩倍，且在中國內地 50 家上市公司中股票漲幅排名第五。京東方曾勾勒出大膽的計劃，將發展新一代 OLED 螢幕並為未來的 iPhone 供貨。

「京東方的旅程結束了。 目前我看不到任何成長的動力。」上海 Jinkuang Investment Management 首席策略師 Zhang Haidong 說道 :「儘管進入了蘋果的供應商名單，其前景仍然與電視相關，而且看起來不太好。」

儘管近期出現下滑，但京東方今年的交易額超過領導品牌三星電子的 15 倍以上。京東方正致力於提高其銷售能力，同時開發 OLED 螢幕以期迎來更長期的業務。京東方已經完成了一座大型的 65 英寸屏幕生產工廠的建設，今年又開始建設另一個工廠。

對於已經陷入低迷的市場而言，這種產能的湧入並不是好消息。根據 Trendforce 估計，在 6 月份，標準 65 英寸面板的價格從去年的頂峰下降 39% 至約 250 美元。然而，在重要節日之前的第三季，需求通常會出現高峰，因而支撐價格。再者，隨著世足賽的開展，可能刺激消費者更換老舊電視機，帶動成長。目前來說，京東方比中國同類顯示器製造商天馬微電子公司還便宜一點，該公司目前的年收入約為 18 倍。

但是產能從根本上依然超過需求，任何收益可能都是短暫的。在 OLED 部分，競爭對手三星作為蘋果 iPhone X 螢幕的唯一供應商，三星和 LG 已經搶下優勢。另一方面來說，擴增螢幕產能的成本也將在近期影響京東方的利潤率。

根據彭博社的估測，預計從 2018 年到 2020 年，京東方的複合年均增長率將達到 22% 至 33%。其營收預計將放緩，分析師預計未來三年的平均年收入增長為 25.2%，低於過去五年平均的 30％。

Trendforce 的分析師 Iris Hu 表示：「大型面板價格最快將在 7 月份以前才會觸底，我認為這一趨勢沒有逆轉的可能。」