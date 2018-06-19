德拉吉：將耐心確定第一次升息時機

今天，歐洲央行在葡萄牙辛特拉舉行會議。歐洲央行行長德拉吉在會上表示，歐元區經濟繼續保持增長，通膨逐漸重返目標水平。

關於歐元區的貨幣政策，德拉吉表示，將耐心確定第一次升息的時機。

歐洲央行的政策工具調整仍將是可預測的，也將是漸進的，將以最適合的方式進行調整，以使得通膨朝目標靠攏；市場隱含的利率路徑大體反映了歐洲央行的意圖；

有越來越多的證據表明廣泛的經濟增長正在給物價帶來積極動能；

貨幣政策仍將保持耐心、持久性和審慎性。

歐洲央行將耐心確定第一次升息的時機；在第一次升息後，歐洲央行將採取逐步升息的做法。

對於經濟增長前景面臨的貿易戰、地緣政治危機等多重負面因素威脅，德拉吉認為，經濟增長短期前景面臨威脅。

近期圍繞經濟增長前景的不確定性上升，經濟下行風險包括保護主義威脅加劇，地緣政治引發的油價上漲，以及持續加劇的市場波動；上行利多包括美國財政擴張。

我們對中期內的經濟增速預期依舊大體保持不變。

德拉吉講話開始後，歐元 / 美元小幅拉升近 20 點，跌幅收窄至 0.2% 左右，報 1.1597。

不過，德拉吉今天講話延續上周講話偏鴿派的立場，導致歐元 / 美元日內跌幅擴大至 0.56%，報 1.1558。