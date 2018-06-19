友達董座：面板產能供過於求為新常態 小世代產線仍具競爭力

大陸 10.5 代線產能開出，瞄準 55 吋、65 吋大尺寸，而韓國廠鎖定高階製程，淡出 7 代線以下的生產領域，8.5 代線以上產線成為面板產能競爭力的關鍵，友達 (2409) 董事長暨執行長彭 (又又) 浪重申，面板產能供過於求是新常態，每家面板追求是適當產能配置，價值的發揮，小世代產線不具競爭力此事並不存在，以光罩費用分析，10 代線達 1 億元加上換線成本，大世代產品不見得適合做少量多樣，頻於換線的產品。65 吋大尺寸產品為 10.5 代線面板線最經濟切割率產品，友達為全球 65 吋 TV 面板第三大供應商，市占率為 15.9% 居第三大，僅次三星 31.4%、LGD 28%，除了 TV 之外，公用顯示器亦是友達強項，彭 (又又) 浪說，公司做商用高階顯示器時間長達十年，其間有面板同業進進出出，未能成為主要供應商，產能規模不是面板廠唯一生存條件。



除了 65 吋 TV 面板之外，友達亦為全球公用顯示器產品第二大供應商，市占率為 33.5%，僅次於 LGD 36%，他分析，陸廠並沒有 7 代線以下的產線，就成本來看，5 代線光罩成本約 5 千萬，8.5 代線約 6 千萬，若是 10 代線則是達 1 億元，試想少量多樣產品線換線頻率，比起大宗標準品頻繁，用 10 代線去做並不是最具經濟性。



對於跌跌不休面板報價，何時止跌？彭 (又又) 浪說，以往面板液晶循環的水晶球已經糊模了！陸廠長期仰仗政府補助，進行產能價格競爭，並不是理性市場機制，以目前產品報價已經跌破部分生產成本較高廠商的現金成本區，這等於「替人打工還帶便當」，物極必反，面板產品價格不可能長期處在現金成本以下，下半年有些產品跌勢將放緩，甚至有向上走的可能性。

