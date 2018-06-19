特力打造新概念店型 新莊店全面改裝著重實際體驗 以期帶動業績

特力 (2908) 繼 2016 年在特力屋士林店打造首家新形態店型後，又選定成立超過 20 年、特力屋創始第二間門市的新莊店，進行全面改裝，以實際體驗的方式，讓消費者更易評估商品是否符合需求。特力屋新店型打破以往大量陳列的商品與高聳的貨架，擴大居家裝修中心面積與展示規模，真實呈現家的樣貌，並因應消費者習慣，大幅度調整購物動線，創造舒適自在的消費型態。



特力指出，觀察士林店改裝後，帶動該店居家裝修業績成長近 40%，因此，新莊店改裝重點之一即是將居家裝修中心空間擴增約 14%，並挪移至鄰近入口處，搭建廚房、衛浴、客廳及臥室情境空間，讓消費者體驗身處其中的真實感受。



在空間設計上，顛覆傳統排排站的陳列形式，將各種情境空間錯落配置，營造如實際住宅般格局，周遭環繞居家相關的廚具、衛浴、地材、油漆、LED 燈具、淨水設備、窗飾，在情境空間的引導下，找到理想的商品。



裝修細節多如牛毛，因應不同居家環境有不同作法，該區設有專屬服務中心，從商品挑選到施工細節，皆由專人一對一進行諮詢與規畫。



為提供更舒適輕鬆的逛街購物體驗，賣場環境也蘊藏許多巧思，例如將貨架高度自 4.5 公尺調降至 3.6 公尺，貨架支柱改用較窄的管徑，減少大型貨架的壓迫感，視覺穿透效果更佳，並改為白色塗裝，使賣場更顯明亮寬敞。



不僅內部改裝，特力屋新莊店騰出約 20% 的空間，與 HOLA 特力和樂為鄰，居家裝修、布置各種需求，將可一站購足。