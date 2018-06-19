台橡南通廠設立2萬噸SEBS高值產線 預計明年完工

台橡 (2103) 以 SEBS(氫化苯乙烯丁二烯共聚物)為基礎，跨入鞋材中底有了初步成本，於今年打入國際品牌跑鞋、籃球鞋供應鏈，年產能 1 萬噸，因應 TPE(熱可塑性橡膠)先進材料成長，將於南通廠設立 2 萬噸 SEBS 產線，預計 2019 年完工。台橡去年 BR(聚丁二烯橡膠)、SBR(苯乙烯丁二烯橡膠)、TPE 等產品出貨量總和約 48.3 萬噸，年減率 1%，去年營收 317.66 億元，營業淨利 12.25 億元，年減率 32%，稅後淨利 8.74 億元，年減率 12%，每股盈餘 1.06 元，營業利益、獲利連袂下滑主因為，主要原料丁二烯波動大，上半年漲到 3000 美元，而下半年又跌到 1500 美元所致。



為了降低營運波動度，近幾年台橡提高 TPE、非合成橡膠先進材料比重展開轉型，台橡合成橡膠年產能約 65-66 萬噸 (BR 為 25 萬噸、SBR 年產能約 45 萬噸)，輪胎應用占了七成，TPE(SBS、SIS、SEBS) 年產能約 16 萬噸，並以自家生產 TPE 摻配其他塑料，開發應用在鞋材、汽車、手工具、醫療等多元領域產品。



印度政府為扶植汽車產業成長，針對相關原料課徵高額關稅，合成橡膠也不例外，進口關稅落在 20-39%，印度內銷合成橡膠市場成長，讓台橡印度合資廠平均開工率維持 8-9 成高檔，該廠年產能約 12 萬噸，自 2014 年投產以來，去年順利轉盈，全年營收約 1.54 億美元，獲利約 1100 萬美元左右，今年 4 月持股比重由三成提升到五成。