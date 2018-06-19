〈富驛股東會〉營運逐季漸入佳境 董座強調盡全力不下櫃

連鎖飯店業者富驛 - KY(2724-TW) 今 (19) 日召開股東常會，由於富驛已連虧 3 年，今年第 1 季每股續虧 0.68 元，市場憂慮其經營狀況，富驛對此說明，今年營運將進入佳境，全台 3 館第 2 季住房率平均有近 80%，第 2 季肯定較第 1 季好，董事長鍾聲揚更強調，絕對不下櫃。

鍾聲揚指出，新的經營團隊將富驛慢慢推上軌道，從虧損狀況已慢慢縮小來看，「已經走在正確的路上」，的確有陸客來台減少的壓力，但這是整體飯店業都面臨的問題。

鍾聲揚也說，前董座侯尊中造成的虧損因素，以後不再發生，一定注重股東的權益，強調新加坡大股東已表態百分之百繼續支持，董事會正在討論「對後續資金有利的議案」，今年下半年會有確定的答案。

鍾聲揚透露，新的資金有望於第 3 季後到位，今年力拚財務結構全面調整強化，而目前現金流並無問題。

富驛定位為商務酒店，台北館主要有歐美客和港澳星馬日韓自助客，台南館和高雄館則以亞洲自助客和國旅年輕客群為主，第 2 季平均住房率仍有 80% 左右，富驛集團發言人侯嘉禎補充說明，公司仍會尋求投資機會，不排除仍將在台購入物業。

除了台灣據點，富驛目前在中國還有 6 家據點，全數採取直營方式。

另外，侯嘉禎強調，富驛的經營權絕非家族紛爭。