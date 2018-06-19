美中貿易戰、OPEC討論增產 油價遭前後包夾走跌

在進行減產 18 個月後，知情人士透露，石油輸出國組織 (OPEC) 將在本週五會議進行增產討論，預期增產量為每天 30 萬桶至 60 萬桶。另一方面，中美貿易緊張局勢加劇，亦使得油價在週二 (19 日) 下跌。

台灣時間 19 日下午 4 點，8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.13% 至每桶 64.95 美元，而 8 月交割的布蘭特原油期貨價格則下滑 0.74% 至每桶 74.78 美元。與此同時，9 月交割的上海原油期貨下跌 1.92% 至人民幣 459.40 元。

WTI 原油期貨價格走勢

OPEC 預計在 22 日於維也納舉行會議，儘管 OPEC 成員國伊朗、伊拉克和委內瑞拉皆反對增產，但非會員國俄羅斯和 OPEC 主要石油生產國沙烏地阿拉伯皆有意增產，預測會議最後會達成增產協議。

布蘭特原油期貨價格走勢

期貨交易商 AxiTrader 的策略長 Greg McKenna 表示，在 OPEC 進行會議之前，本週油價會有許多的波動，因為沙烏地阿拉伯與其他三國的意見分歧，OPEC 正在分裂中。

另一方面，中美貿易緊張局勢加劇，因應中國祭出的報復性關稅，美國總統川普 18 日命令美國貿易署列出額外一批價值 2000 億美元的中國進口商品，若中國不撤回其關稅決定，美國將針對這批商品加徵 10% 的關稅。

石油交易員持續觀察中國關稅政策對美國原油出口的影響，美國原油出口中，約有 20% 是運往中國，若中國決定對美國進口原油課徵 25% 關稅，對美國原油市場絕對是一大影響。

路透社數據顯示，美國出口至中國的原油從 2017 年開始增加，預期至 2018 年 7 月，出口總額將接近 9 億美元。能源顧問公司 Wood Mackenzie 指出，美國很難找到規模向中國一樣大的替代市場。