〈小米IPO〉小米基礎投資者名單曝光 中資機構包攬 外資機構全出局

小米下週一 (25 日) 開始招股，有證券商已提早出招搶客，《星島日報》統計了 13 間證券商，合共為小米預留了逾港幣 1355 億元的保證金額度。

小米計畫 6 月 25-28 日在港招股，或於 7 月 10 日或 11 日掛牌。耀才證券為小米預留了港幣 400 億元的保證金額度，與 5 月掛牌的平安好醫生 (1833-HK) 招股時相若。同時推出認購優惠，包括在耀才暗盤市場交易免佣金、提供特低保證金利息、接受以 95% 融資保證額認購、新客戶免佣金 7 個月等。

輝立證券暫時未有針對小米的認購推出新的優惠措施，但會為小米預留超過港幣 100 億元的保證金額度，視乎認購情況再考慮是否加碼。小米招股的整體凍資額與平安好醫生時相若。

信誠證券將預留港幣 140 億元保證金額度，表示市場普遍認為小米定價貴，再加上 5 月「新經濟」新股平安好醫生表現令人失望，「股民有陰影」，料小米的認購不會超級大熱。

致富證券則為小米預留大約港幣 10 億元保證金額度，並推出「您估價 · 我送股 有獎競猜遊戲」，客戶只要在推廣期間猜中或競猜數值最接近新股上市首日的開市價及最高價，即有機會贏取一手小米股票、購物禮券或買入免佣優惠，此外還可以以 100% 保證金、免息、免按金讓客戶免存入資金抽三手小米新股。

寶盛證券則推出認購小米即送小米手環的活動；金洋證券新客戶認購小米，可以享有免息、免認購費、免按金、100% 融資。

光大新鴻基預留起碼超過港幣 100 億元的保證金額度，並表示會提供有吸引力及合理的孖展息率。

隨著招股、上市日期接近，小米的基礎投資者名單也曝光，全部由中資機構包攬，包括中銀資管、農銀資管、工銀資管、建銀資管、交銀資管、光大資管、保利和上海城投等。外資機構則因報價偏低全部出局。

小米於昨 (18) 日與基礎投資者簽約，市場估計估值範圍介乎 650 億至 800 億美元(合約港幣 5070 億至 6240 億元)。

不過，有內媒指小米仍未對基礎投資者名單做最後確定，外資機構仍有可能出現在小米的基礎投資者名單中。