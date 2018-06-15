〈小米IPO〉小米拍板25日招股 CDR價不高於港股 股東將售股套現

小米定於 6 月 25 日在香港招股，6 月 23 日舉行全球發售新聞發布會，預料會在 7 月 9 日 CDR 上市翌日在港掛牌。此外，小米更新 CDR 招股書，指小米這次發行的 CDR 所對應的基礎股票佔 CDR 和港股發行後總股本的比例不低於 7%，同時表明這次上市將有股東出售舊股。

小米昨 (14) 日透露，將於 6 月 23 日舉行全球售股的新聞發布會，按照慣例，有意上市的企業會在記者會後首個交易日起招股，即 6 月 25 日開始公開認購程序，據初步銷售文件，小米暫定 6 月 20 日至 28 日進行國際配售，6 月 25 日至 28 日公開招股，並會於 7 月 9 日 CDR 上市，7 月 10 日港交所掛牌。

小米獲保薦人、承銷商等多家投行齊聲唱好，承銷商之一的瑞信開出估值最高可達 940 億美元 (約港幣 7332 億元)，為眾券行中最高。聯合保薦人中信里昂、摩根士丹利、高盛開出介乎 700 億至 900 億美元估值。

小米昨日也更新了中國存託證券 (CDR) 的招股說明書，小米 CDR 佔發行後總股本比例不低於 7%，將採用詢價方式確定價格，按與港股孰低的原則定價，或反映小米 CDR 發行價不會高於港股。招股說明書同時表明這次上市將有股東出售舊股。

據中證監網站顯示，小米此次發行 B 類普通股股票，作為擬轉換為 CDR 的基礎股票，佔 CDR 和港股發行後總股本的比例不低於 7%，且 CDR 所對應的基礎股份佔這次 CDR 和港股發行總規模的比例不低於 50%，即大陸以 CDR 發售的股份，會略多於香港發行的股份數目。

雖然小米未有披露 CDR 的融資金額，但有大陸傳媒以小米最終估值為 800 億美元 (約港幣 6240 億元) 去推算，意味着 CDR 融資額度可能超 56 億美元(約港幣 436.8 億元)。