香港置業：本週末十大屋苑錄7宗成交

香港置業行政總裁李志成(Richard Lee)表示，雖然美國聯儲局再度調高息率，但市場早已消化加息預期，大部份市民亦有足夠抵禦加息能力，加上本港銀行暫未跟加，因此對樓市暫未有影響，無礙買家入市信心。值得注意的是，政府計劃推出一手空置稅，市民憂慮未來入市成本上漲，入市意欲持續上升，即使本週末適逢父親節及端午節長假，新盤睇樓氣氛仍然活躍，並吸納部份二手客源。李志成續指，二手價高盤少，加上多個發展商積極推售新盤，開價極具競爭力，吸引買家焦點，相信第3季一手仍會主導市場氣氛。

根據香港置業旗下分行截至今日下午3時統計，港、九及新界十大二手指標藍籌屋苑於本週末兩日共錄得約7宗成交，較上週同期錄約8宗成交，下跌12.5%。錄得成交的5個屋苑當中，以沙田第一城及將軍澳中心各錄得2宗成交表現最好，其次港灣豪庭、美孚新邨及新都城各錄得約1宗成交，其餘5個指標屋苑暫未錄得成交。至於端午節長假三日亦共錄得約7宗成交。

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