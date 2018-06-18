日本5月出口成長4個月來最快 但保護主義陰影揮之不去

由於汽車、汽車零組件和半導體設備出貨量增加，日本 5 月出口呈現 4 個月來最快速度成長，表明全球需求正在加強。但美國掀起的貿易戰可能仍是潛在的風險。

日本 5 月出口較上年同期成長 8.1%，高於經濟學家預估中值的 7.5% 。4 月出口年增 7.8%。

由於對製造設備、汽車和汽車零組件的需求增加，出口可能繼續成長，但日本與美國的貿易順差使其成為美國總統川普貿易保護主義政策的潛在目標。

日本 5 月對美國的出口同比增加 5.8%，高於 4 月的 4.3%，原因是汽車零組件出貨量增加。

5 月進口同比增加 14.0%，預估中值為增加 8.2%。

貿易逆額為 5783 億日元（52.3 億美元），而預估中值為逆差 2350 億日元。

隨著自美國進口飛機和煤炭的增加，自美國的進口額同比上漲 19.9%。因此日本對美國的貿易順差同比下降 17.3% 至 3407 億日元（30.8 億美元）。

但即使對美貿易順差下降，也難免除美國白宮對日本的加徵關稅。川普政府宣布提高關稅以降低美國貿易赤字，對抗它所稱的不公平貿易政策。

川普不滿日本進口美國汽車數量太少 （圖: AFP）

川普對美國進口的鋼鐵和鋁加徵關稅，衝擊到日本企業，川普也同時批評日本進口美國汽車的數量太少。