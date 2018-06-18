分析師：2018年美股休養生息 能源和金融可為投資標的

美股的牛市正在進入新階段，但 PNC Financial 聯席首席投資策略師 Jeffrey Mills 認為，沒有理由對股市完全看空。

他承認，去年美股創紀錄的漲幅不太可能重現。他認為因為股價指數回跌，2018 年是個「歸零年份」。

Mills 表示，「股市正在休養生息。」「在強勁的基本面之間將會持續有推力和阻力，也就是說，經濟會穩定的成長，而且企業財報表現亮眼，但股市回報率卻下降了。」

儘管他預測短期內美股走勢會持平一段時間，但 Mills 認為投資人不應該過度防守。他認為在目前環境下，能源類股是投資首選。

他說，「如果你過去減碼能源類股，那麼現在投資戰略上應該要開始加碼，原油期貨看來在每桶 66 美元左右徘徊不去。這是因為過去超買，所以一直在這裡盤旋。」

Mills 也偏好金融類股，今年以來該類股下跌約 2%。

他說，「我們繼續支持金融類股。我們認為它的利多並非來自利率上揚，而是放鬆管制和貸款成長。」

至於其他類股，他也並不看空。Mills 有信心標準普爾 500 指數今年將持平。截至目前為止，2018 年成長近 4%。

他說，「歸零年份對我而言代表最壞的情況可能並不是那麼糟糕，但最好的情況也好不到哪裡去。所以我預估標普 500 今年的總回報率應該會在 4% 到 7% 之間。」