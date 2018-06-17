A股國際化加速到來 學學外資怎麽選A股

編者按：日前，中國人民銀行、國家外匯管理局調整了現行的QFII、RQFII相關政策，取消了QFII資金匯出比例限制和QFII、RQFII本金鎖定期要求。新規實施後，QFII、RQFII資金進出將大幅松綁，有利於引導境外資金流入國內資本市場，互聯互通資金有望加速流入A股，千億資金有望入市，市場資金面將得到改善，相關QFII偏愛品種或因此獲得更多的關註。這些外資如何選擇、持有中國股票，恰恰是A股廣大中小投資者學習投資理念的一個好機會。

QFII及RQFII松綁 A股國際化再進一程

日前，QFII、RQFII松綁的消息在A股市場引起廣泛關註，這次松綁的意義，絕不僅僅局限於資金匯出比例和本金鎖定期要求的松綁，此舉將有利於吸引外資加大A股投資力度，加強A股市場的國際化進程，促進中國資本項目的開放水平。與此同時，外資的投資理念將進一步影響到A股市場，A股投資理念會進一步與國際市場接軌。A股市場的機構化時代，正在加速到來。

讓外資進出更自由

12日，人民銀行、國家外匯管理局宣布對QFII、RQFII實施新一輪外匯管理改革，以進一步簡化管理、便利操作，進一步擴大對外開放。

國內過去對QFII每月資金、QFII和RQFII本金鎖定期的限制要求，主要就是為了防止外匯集中規模流出，從而對外匯市場產生沖擊，造成本幣在匯率市場的大幅波動。但人民幣匯率改革以來，尤其是中國經濟在國際舞台上的地位越來越強，抗風險的能力日益增加，人民幣匯率穩定性大大增強。

數據顯示，2015年和2016年中國外匯儲備分別下降5127億和3198億美元，但是2017年總體回升幅度達到了1294億美元。可以說，中國跨境資金流動已經從凈流出走向基本平衡。在這個時間點松綁QFII和RQFII相關限制，減少了對匯率穩定的影響，避免了市場對匯率大幅波動的擔憂；與此同時，自今年5月1日起，滬港通、深港通每日額度已經擴大四倍，此時取消對QFII和RQFII的多項限制，也可以與滬港通、深港通相對應，豐富海外投資者進入A股市場的途徑和渠道。說白了，就是讓海外資金更加方便地進入A股市場，讓這些資金進得來，還要能夠方便地出得去。外資看中A股市場的投資價值，進來之後，不僅要放寬各種限制，還要讓這些資金方便地出去，自由地有進有出，外資投資A股市場就有了穩定預期，積極性就會進一步提高。

一直以來，QFII和RQFII采取額度限制，擁有QFII和RQFII額度的部分券商或海外大型金融機構需要開出較高額度的使用租賃費用，這一費用率遠高於滬股通和深股通，如今放開多項限制，有利於QFII和RQFII和滬股通、深股通在同一起跑線上。

據了解，截至今年5月底，累計有287家QFII機構合計獲得994.59億美元、196家RQFII機構合計獲得6158.52億元人民幣投資額度。QFII總額度已經達到1500億美元左右，RQFII總試點規模達到19400億元人民幣左右，隨著QFII和RQFII投資體量的增大，相關的限制也確實應該因時而變，進一步松綁。

總體上來說，松綁QFII和RQFII的諸多限制，增加了資本流動的自由度，提高了境外資金投資A股市場的便利度和積極性，海外投資者對A股市場的信心會增加。

投資理念更國際化

QFII、RQFII松綁會增強對海外資金的吸引力，未來QFII、RQFII對A股市場的影響會越來越大，A股市場的價值投資理念會得到強化。前海開源基金管理有限公司首席經濟學家楊德龍曾表示，現在外資持有A股的資金量只有1.2萬億元，和A股60萬億人民幣的總市值相比，占比還不到2%，未來外資會持續流入A股市場，特別是一些藍籌股。其實，無論是藍籌股，還是中小市值股票，原本不存在哪類資產好與壞的區別，藍籌股雖然估值低，但業績也有很多比較差的；中小市值股票雖然估值高一些，但很多中小市值股票業績增長更快。投資從本質上來說，還是要講究估值和業績增長的配比，也就是所謂投資性價比。

A股市場去年主要是藍籌股的行情，今年以來醫藥和白酒之外的藍籌股又不行了，難道是因為這些資產變差了？非也！最根本的原因，還是因為藍籌股經過去年的大漲之後，業績增長趕不上估值提升的速度了；而中小市值股票近期跌得一塌糊塗，包括很多藍籌股，股價和股災時期不相上下，反而在這個時候，大家又人心惶惶，不敢趁低位去買入投資性價比高的優質資產。當市場對藍籌股或中小市值股票在某一段時間內形成趨同性看好時，A股市場的投機習性，會讓這些投資性價比高的資產在短時間內變得投資性價比很低，這就是A股市場波動性強的根本原因。一句話，我們這個市場，還是投機性比較強，價值投資絕不等於買入並持有，而是接近於高度重視投資性價比。

在重視「投資性價比」方面，海外資金就要理性得多。 隨著QFII、RQFII本金鎖定期與資金匯出限制被取消，海外投資機構借道QFII 、RQFII渠道投資A股的興趣將會迅速提升。這些資金重視“投資性價比”的風格，將會帶動A股市場價值投資風氣的強化。

在重視「投資性價比」的股票市場，專業能力強的機構投資者將越來越掌握話語權，A股市場的機構化時代，將加速到來。而理財市場各種與QFII、RQFII掛鉤的產品，也將湧現出來，豐富投資者的選擇。

（付建利/證券時報）

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