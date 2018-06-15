【顧德投顧】5月31日的大量卡在下面變支撐，回測缺口後急拉

◆盤勢分析

【被動元件】沒死，【3D 感測】衝出，【PCB】【電動車電池】仍看好！

美股週四漲跌互見，NASDAQ 超強，如節目說明出現高檔鈍化盤，再創歷史高！台股昨摜破月線 (20MA)，回測 10954-11002 跳空缺口後急拉，出現狗與主人效應，但很可惜今為富時指數調整的影響，且日 KD 並未出現明顯變化，所以需在觀察一天 (下週二)，才能確立，而昨日就已點出這盤明顯未死，今果真還是很多個股突圍！相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日指數偷拉尾盤，但日 KD 仍是死亡交叉，下週二放假回來，多頭要更加油，不然今天的偷拉，就浪費子彈了；而週 KD 仍黃金交叉，代表波段多仍成立，而下週開始進入下半個月，可開始留意月 KD 的變化了，一旦月 KD 也黃金交叉的話，大家千萬別把大行情給作小了

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數卻硬拉尾盤，類股持續留意【矽晶圓】【被動元件】【遊戲】【電動車電池】【生技】【PCB】【3D 感測】出現輪漲

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！短線 11000 點的多空激戰劇烈，投資人務必控制好風險，下週二回來，也許方向會比較明確，休假期間就好好休息，陪陪家人！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-10)，5483 中美晶(+0.5)，6182 合晶(-1.5)、3532 台勝科(-1.5)，3707 漢磊(+0.3)、3016 嘉晶，此族群留意中美晶(土洋對作) 走勢

【被動元件】：以 2327 國巨 (+55)、2492 華新科(+17) 為指標，6173 信昌電(-0.5)、3026 禾伸堂(+5.5)、2375 智寶(+7.3 漲停板)、6127 九豪、5317 凱美(+8 漲停板)、2478 大毅(+6.5)、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦(+5.8 漲停板)、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電(+4.1)、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群今非成硬頸，利空不跌，下週留意延續性！

【PCB】：：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、5349 先豐 (+0.85)、6191 精成科、6274 台燿 (+8.5)、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電 (+0.15)、8039 台虹 (+0.7)，此族群今逆勢轉強，留意明日延續性

【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

【生技】：4104 佳醫、4190 佐登 (+6)、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚 (+3.5)、1786 科妍、1760 寶齡富、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研，6 月中下旬到 7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

【3D 感測】：3105 穩懋 (+4)、2455 全新 (+4.5)、8086 宏捷科 (+7.1 漲停板)，3374 精材 (+1)、3059 華晶科、5351 鈺創 (+0.65)、3406 玉晶光 (+25)

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

