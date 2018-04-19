〈華為P20登台〉台供應廠站台力挺 大立光、欣興董座現身

華為今 (19) 日在台灣發表新旗艦 P20、P20 Pro，包括大立光 (3008-TW) 董事長林恩舟、印刷電路板廠欣興 (3037-TW) 董事長曾子章以及被動元件等台廠一線供應鏈高層齊聚，為新機發表站台，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海強調，P 系列將是有史以來在台灣賣最好的系列。

雍海指出，P20、P20 Pro 在中國大陸上市時，華為商城在線上開賣僅 10 秒鐘就賣出 1 億元人民幣 (約 4.667 億元)，尤其是「極光色」新色目前大陸嚴重缺貨，他坦言，台灣 5 月 1 日上市後的供貨壓力很大，看好系列手機在台灣的銷售成績，預估初期 3 個月可能是 P20 Pro 賣的較好，但隨後 P20 銷量也會上來。

華為新機發表會，繼去年台廠一線供應鏈高層首度齊聚為 Mate 10 站台之後，今日包括大立光董事長林恩舟、欣興董事長曾子章、聯詠 (3034-TW)、華通 (2313-TW)、華新科 (2492-TW)、大毅 (2478-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 等大廠重量級代表再度出席發表會現場力挺。

雍海去年曾表示，華為累計在台灣採購已超過 100 億美元，今日供應鏈到場站台，他特別感謝台灣供應鏈的技術，讓 P 系列的 3 鏡頭、螢幕設計等功能都能做的更好，至於電子業的零組件缺貨潮要如何因應，雍海表示，看現在台股在漲什麼，就是缺很大的零組件，暗指被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 搶料搶得兇。

華為 P20 系列預計 5 月 1 日在台灣開賣，P20 售價 20900 元，P20 Pro 售價 26900 元；五大電信中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、亞太電 (3682-TW)、台灣之星同步推出搭配資費；以 1399 資費為例，綁約 30 個月，P20 購機價 6990 元，P20 Pro 購機價 12990 元。