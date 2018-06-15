電競掀換機潮 微星首受惠 董座徐祥看好H2展望 業績再戰新高

微星 (2377) 在今年電競市場可望掀起換機潮之下，新一波的營運成長力道顯現。董事長徐祥指出，微星聚焦電競產品，可望成為換機潮的最大受惠者，而電競筆電上半年表現符合內部預期，下半年動能提升，今年品牌業績將有雙位數成長。此外，該公司深耕電競，持續擴大與校園合作，週五 (15 日) 宣布今年初協助教育部唯一認可指定的十信高中電競專業教室落成，並再度攜手與萬能科技大學推動電競產學合作計畫。



微星週五舉行股東會，通過去年度財務決算表冊與盈餘分派案。去年營收共 1064.2 億元，稅後盈餘 49.37 億元，EPS 達 5.84 元，均續創歷史新高紀錄。將配息 4.5 元，殖利率 4.2%。



該公司首季在以電競為核心的業務持續發展之外，添加挖礦商機的挹注，業績表現紅不讓，單季營收達 317.82 億元，創歷史新高，稅後盈餘 21.07 億元，季增近七成，年增逾五成，同步刷新歷史紀錄，EPS 達 2.49 元。第二季雖進入傳統淡季，且挖礦市場也提前降溫，但其專注電競的營運策略發揮穩定業績的功效，至今營收維持高檔，4、5 月營收分別為 99.44 億元與 98.23 億元，年增率分別為 54.33% 與 42.13%，維持高速成長的姿態。



法人預估，6 月在季底效應之下，慣例上業績均提升，估計微星第二季營收仍有近 300 億元的實力，為歷史次高紀錄，下半年進入傳統旺季，業績再戰新高。徐祥也看好下半年營運展望，他指出，下半年景氣可望轉佳，微星在電競產業已躍居領導地位，將首當受惠。

