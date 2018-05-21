攻電競 全國電、微星強強攜手 「電競貨櫃屋」要當電競南霸天

電競市場熱度漸增，國內 3C 大賣場全國電 (6281) 與電競筆電大廠微星 (2377) 強強合作，積極佈局電競商機。微星日前推出之「電競貨櫃屋」快閃體驗店活動，接連開赴全國電南部兩大 Digital City 屏東與高雄據點，要當電競南霸天。微星週一 (21 日) 在電競風在台灣資本市場吹起的激勵下，終場收漲 2 元或 1.64%，來到 124 元價位，再創 16 年新天價，全國電股價雖收在平盤 65.8 元，但維持近 5 年來高檔價位。



電競市場近年成為 PC 領域中的顯學，今年除了英特爾的 Coffee Lake 新處理器平台問世之外，第三季輝達 (nVIDIA) 還將推出新電競 GPU，均有利於電競換機潮的顯現，加上近日中國網路大廠騰訊財報顯示遊戲業績大增，也讓外資看好亞洲電競商機進入起飛的時間點。



全國電指出，該公司 Digital City 副品牌訴求「3C、數位、科技」，今年全面搶攻電競市場，因此，該公司攜手電競筆電龍頭大廠微星，藉由微星近期推出「電競貨櫃屋」的快閃體驗店活動，雙方安排「電競貨櫃屋」於上週五 (18 日) 至週日 (20 日) 開赴 DC 屏東店，並於本週五 (25 日) 至週日 (27 日) 至 DC 高雄民族店展出，預計將推升雙方的電競業績。

