週五大重磅：川普將對中國加徵關稅 劍指「高科技」產品？

《彭博社》報導，據知情人士透露，川普週五 (15 日) 將可能宣布對中國進口產品徵收約 500 億美元的關稅，此舉可能會加劇全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢。

核定關稅的規模與 4 月份提出的關稅規模相符，說明在美國抵制北韓核武計畫時，川普仍不屈服於貿易制裁可能會破壞與中國的關係的警告。

據五位知情人士透露，川普政府已經準備了一份中國商品清單，以打擊中國企業成為全球科技領導者的想望。

白宮新聞室秘書 Sarah Huckabee Sanders 表示，在川普作出這個決策時，美國財政部長 Steven Mnuchin，商務部長 Wilbur Ross 和美國貿易代表 Robert Lighthizer 都出席了周四 (14 日) 召開的會議，但是她拒絕證實決策內容。

今年 4 月，美國公佈了一份初步清單，針對中國進口的價值 500 億美元的 1,300 種產品。知情人士透露，一些產品已經從初步清單中刪除，也新增幾項商品，尤其是科技產品。

美國計劃於週五 (15 日) 公佈最新的中國關稅目標清單。白宮方面表示，儘管沒有確定日期，但在清單發布之後，這些決策將” 很快” 實施。

川普本週表示，他將在未來幾週 “非常強烈” 地對抗中國。在週三接受 Fox 新聞採訪時表示：「中國可能會對貿易感到有點不安，因為我們將非常強力抵制與中國的貿易。」

兩國一直就貿易問題進行談判​​，但習近平主席表示，如果川普繼續關稅威脅，他將放棄在最近談判中作出的任何承諾。

川普以對關稅和對貿易衝突動搖世界經濟秩序，以此作為為美國爭取利益的一種手段。他撤銷對 G7 聯合聲明的支持，並斥責該峰會的主辦加拿大總理賈 Justin Trudeau，將匙 G7 置於動蕩之中。

到目前為止，美國已對鋼鐵和鋁進口徵收關稅。經濟學家預計美國經濟的直接影響微不足道。根據高盛公司的數據，如果總統履行所有威脅的職責，包括對中國的關稅，美國的通貨膨脹可能會加速 15 個基準點。

川普此舉也可能影響他為朝鮮半島實現和平的努力。北京是與北韓談判放棄核武計劃時的重要參與者。