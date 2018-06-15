歐盟成員國一致同意對美國鋼鋁關稅實施報復 最快下周實施

知情人士對法新社和路透社表示，周四歐盟成員國一致同意針對美國鋼鋁關稅採取反制措施。這一措施將在 6 月 20 日歐盟委員會的例會上被表決，如果通過將最早在當日或 7 月初開始實施。

另據彭博社援引歐盟委員會主席容克的說法：「我們想要一個與美國合理（reasonable）的關係，現在不能簡單地把頭埋在沙子裡逃避顯示了。」值得注意的是，德國總理默克爾在美國總統川普拒絕簽署 G7 聯合公報後，立即表示歐盟要貫徹對美國關稅的報復措施。

歐盟 6 月初宣布，決定對進口自美國的 28 億歐元（約合 33 億美元）產品徵收 25% 的額外關稅。包括：橙汁、波本威士忌酒、藍色牛仔褲、摩托車和各種鋼鐵產品。美國於 5 月 31 日宣布終止歐盟的關稅臨時豁免，將影響價值 64 億歐元的商品出口。

新華社 3 月報導，針對美國鋼鋁關稅，歐盟委員會當月 26 日宣布，對進口鋼鐵產品發起保障措施（safeguard）調查，涉及世界各地出口到歐盟的鋼鐵產品。若調查證明有採取行動的必要，歐盟可能加征進口關稅或實施配額，以保障歐盟鋼鐵生產商免遭「過度進口」影響。知情人士對路透社表示，相關的臨時措施可能會在 7 月陸續生效。

分析師早就注意到，歐盟對美國的關稅反制打擊「別有用心」，主要針對了國會共和黨大佬家鄉的「土特產」，希望他們在中期選舉年給川普政府施加壓力。

其中，哈雷摩托車總部位於威斯康辛州，是眾議院共和黨籍議長瑞安的故鄉；李維斯牛仔褲產自舊金山，是眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 的老家；波本酒產自肯塔基州，是參議院共和黨領袖 Mitch McConnell 的故鄉。

此外，該計劃還包括在 2021 年 3 月進一步增加對 36 億歐元的美國進口貨物徵收 10%-50% 的關稅，如果世界貿易組織已經裁定美國的鋼鋁關稅是非法的，這個計劃可能會更早實施。

不過另據路透社，世貿組織（WTO）副總幹事布朗納（Karl Brauner）同日對德國經濟周刊表示，美國鋼鋁關稅是沒有 WTO 規則依據的，但建議歐盟在採取應對措施時謹慎行事：

「貿易戰不會自動爆發，往往是在一方採取行動，另一方予以回應導致的。歐盟的關稅反制措施應很小心設計，最大程度減少對歐盟企業的影響。」

國際貨幣基金組織 IMF 總裁拉加德也在周四稱，美國金屬關稅對宏觀經濟的影響不容忽略，而且伴隨各國的報復令後果更嚴重，對全球貿易體系和美國經濟都增添了下行風險。

IMF 最新預期 2018 年美國 GDP 增速為 2.9%，與 4 月持平，但認為長期增速只有 1.7%，小於川普政府構想的接近 3%。美國財長姆努欽公開表示，與 IMF 在美國中長期的預期存在明顯差異。

歐盟和墨西哥對美態度強硬但行動偏軟弱，反擊金額實際並不對等：歐盟只有美國進攻額的不到 50%，墨西哥僅有 25%：

相較之下，加拿大「最勇敢」，其反擊額的 166 億加元基本上是對等反擊。去年加拿大向美國出口鋼鐵總值 55 億美元，鋁 85 億美元，相加正好約等於 166 億加元。這也讓加拿大成為至今為止，在貿易戰領域向美國下手最重的國家，即報復措施有 15 天公示期，並於 7 月 1 日起生效。

歐元周四主要受到歐洲央行決議被鴿派解讀的影響。歐元兌美元跌至兩周新低，並跌破 1.16 關口，跌幅 1.8%，創 2016 年 6 月 24 日英國公投脫歐以來最大單日跌幅。