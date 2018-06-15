【異動股】房地産板塊活躍走強 榮安地産(000517-CN)漲停

今日早盤，房地産板塊快速上行，截止發稿，榮安地産(000517-CN)漲停報3.72元，萬通地産(600246-CN)漲5.0%報4.2元，泰禾集團(000732-CN)漲4.96%報22.17元，大龍地産(600159-CN)漲3.83%報2.98元，保利地産(600048-CN)漲3.37%報14.11元，金地集團(600383-CN)、新城控股(601155-CN)、華遠地産(600743-CN)、中南建設(000961-CN)等股紛紛上漲超3%。

消息面上，統計局6月15日公布數據顯示，一線城市商品住宅銷售價格同比持續下降，二線城市有所上漲，三線城市漲幅繼續回落。深圳5月份新建商品住宅價格環比下跌0.1%。5月份，15個熱點城市新建商品住宅銷售價格環比下降的城市有5個，比上月減少2個，最大降幅為1.1%;持平的1個;上漲的9個，增加1個，最高漲幅為2.1%。同比下降的城市有8個，比上月減少2個，最大降幅為2.8%;上漲的7個，增加2個，最高漲幅為3.4%。

2018年5月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，中國5月70大中城市中有61城新建商品房價格環比上漲，4月為58城;從環比看，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分别上漲0.3%和0.2%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分别上漲0.9%和0.8%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分别上漲0.7%和0.6%。環比看，丹東漲幅5.3%領跑，三亞漲幅2.4%居於第二位，海口和成都均為2.1%。

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