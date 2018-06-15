進軍影音市場 蘋果將拍動畫電影

據熟悉此事的人士透露，蘋果 (AAPL-US) 正在與位於愛爾蘭的奧斯卡提名的動畫工作室 Cartoon Saloon 進行會談，準備拍攝原創電影。

這部電影距離發布還有一年多時間，但蘋果已在談判購買美國和其他一些國家的發行權。目前還不清楚蘋果計劃如何製作這部電影，但將會在戲院上映，這是獲得奧斯卡的必要條件之一。該人士指出，其他潛在的電影也在開發中。目前蘋果和 Cartoon Saloon 對此消息沒有回應。

這筆交易尚未結束仍可能破局，但這一談判可能象徵著蘋果計劃進軍影音市場並挑戰 Netflix、Google 和 Amazon 的雄心。蘋果已經為原創電視節目和紀錄片敲定幾筆合約，其中包括一部關於歌手紅髮艾德的電影。但該公司迄今尚未公佈任何電影。

通過 iTunes 商店，蘋果是販售其他公司電影和短片的最大銷售商之一，與娛樂業關係密切，該公司開始為其 Apple 音樂串流服務資助新的節目，如 “Carpool Karaoke”。去年，蘋果聘請電視業老手 Jamie Erlicht 和 Zack Van Amburg 建立一個內部工作室。知情人士告知，這兩位高管一年的預算至少達到 10 億美元。

蘋果公司面臨來自每年花費數十億美元於新題材的好萊塢電影公司和數位串流業者的激烈競爭。但其巨大的現金儲備和知名度確保了在娛樂事業中的任何人會晤的可能性。

蘋果公司在動畫方面有著悠久的歷史，1985 年賈伯斯辭去蘋果公司大約一年後，他從 “星際大戰” 創始人 George Lucas 手中購買了 Lucas 電影公司的電腦部門，並成立了一個名為皮克斯的獨立公司。賈伯斯帶領新工作室在 1995 年發行了全球首部全電腦動畫片 “玩具總動員”，引起巨大的迴響。

如今，華特迪斯尼公司擁有皮克斯，並將於本週末發表 “超人特攻隊 2”。 迪士尼首席執行官 Bob Iger 是蘋果董事之一，因此這將會是蘋果與密切的合作夥伴的競爭。

Cartoon Saloon 擁有三部奧斯卡獎提名動畫：“凱爾經的秘密”，“戰火下的小花” 和 “海洋之歌”，且在世界各地廣為人知。該工作室致力於製作短片、專題片和電視節目。艾美獎提名的學前系列節目 “Puffin Rock” 以超過 25 種語言在全球 Netflix 上播放，在中國的騰訊平台上的觀看量接近 1 億。