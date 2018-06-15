[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月14日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2323 中環 204313 2303 聯電 181043 2313 華通 153729 00637L 元大滬深300正2 79411 2367 燿華 69450 2317 鴻海 62552 3059 華晶科 58869 2344 華邦電 53049 00632R 元大台灣50反1 47269 2885 元大金 46519 6153 嘉聯益 40631 8163 達方 36369 3481 群創 36012 3037 欣興 35956 2363 矽統 35302 2891 中信金 34668 2330 台積電 33408 2456 奇力新 32597 2027 大成鋼 31494 2887 台新金 31055 2883 開發金 30196 4976 佳凌 30171 1514 亞力 28759 00633L 富邦上証正2 28329 2884 玉山金 28197 2409 友達 27696 1609 大亞 27602 2448 晶電 26825 00677U 富邦VIX 26413 1314 中石化 26070
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...