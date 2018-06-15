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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月14日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2323   中環                204313  
2303   聯電                181043  
2313   華通                153729  
00637L 元大滬深300正2       79411  
2367   燿華                 69450  
2317   鴻海                 62552  
3059   華晶科               58869  
2344   華邦電               53049  
00632R 元大台灣50反1        47269  
2885   元大金               46519  
6153   嘉聯益               40631  
8163   達方                 36369  
3481   群創                 36012  
3037   欣興                 35956  
2363   矽統                 35302  
2891   中信金               34668  
2330   台積電               33408  
2456   奇力新               32597  
2027   大成鋼               31494  
2887   台新金               31055  
2883   開發金               30196  
4976   佳凌                 30171  
1514   亞力                 28759  
00633L 富邦上証正2          28329  
2884   玉山金               28197  
2409   友達                 27696  
1609   大亞                 27602  
2448   晶電                 26825  
00677U 富邦VIX              26413  
1314   中石化               26070
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