加達控股今招股 集資5570萬元 6月28日主板掛牌

加拿大機票批發商及旅行社加達控股 (1620-HK) 今 (15) 日起至 21 日招股，共發行 3 億股，其中 10% 香港公開發售。招股價介乎每股港幣 0.335 元至港幣 0.425 元，每手 1 萬股，入場費港幣 4292.83 元。6 月 28 日主板掛牌。獨家保薦人是力高企業融資。

以招股價中位數港元 0.38 元計，加達控股集資淨額將為港幣 5570 萬元。加達引入 2 名基礎投資者，分別是縱橫遊及慧科資本董事總經理邱達根，分別認購約港幣 1000 萬元。

截至去年底，加達的資產負債比率達 57.6%，而這次集資額的 43.2% 將用於償還銀行借貸。

加達控股行政總裁朱淑芳表示，航空業的帳務需要每日結算，為了令日常營運不受上市開支影響，故選擇向銀行貸款。公司唯一債務是來自上市費用，相信上市後會還清。

其它新股方面，食品原料及添加劑分銷商欣融國際 (1587-HK) 昨 (14) 日開始招股，擬發行 1.7 億股，招股價為港幣 0.75 元，以一手 4000 股計，入場費為港幣 3030.23 元，6 月 27 日上市。集資淨額約港幣 9370 萬元。

另據消息人士透露，陸金所正與顧問機搆洽談融資事宜，相信最少融資 10 億美元 (約港幣 78 億元)，若可融資 20 億美元 (約港幣 156 億元)，陸金所估值將達到 400 億美元 (約港幣 3120 億元)。據悉，大陸對於消費貸款加強管理規範，可能令陸金所在港上市計劃延後。

今日有 2 新股首日掛牌，上市前夕暗盤一跌一升。大陸第三方支付服務商公開發售超購近 8.7 倍的匯付天下 (1806-HK) 暗盤收報港幣 6.89 元，較上市價港幣 7.5 元低 8.1%，每手帳面虧港幣 244 元。

新加坡健康護理服務商 Republic HC(8357-HK) 超購 150 倍，以港幣 0.6 元招股上限定價，表現較好，暗盤收報港幣 0.64 元，較上市價高 6.7%，每手 5000 股，帳面賺港幣 200 元。