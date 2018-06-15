【復牌】五洲國際(01369-HK)稱內媒報道涉誤導

對於內地傳媒國際金融報早前指五洲國際(01369-HK)旗下多個樓盤「爛尾」，項目資金不知所終，五洲國際發公告澄清，該公司僅持有江蘇五豐5.13%的間接權益，故此江蘇五豐並非所指稱的其附屬公司；該公司從未參與江蘇五豐的業務經營或管理。

該公司指出，報章的指稱是虛假且含誤導成分，屬蓄意中傷該公司聲譽，保留向報道的撰寫或出版商提出法律程序的權利。該股將於今日復牌。

有關5月21日的成交量與股價下跌，董事會懷疑不尋常變動可能由國金報文章所引起，故於6月8日成立獨立董事委員會，專責調查不尋常變動的真正原因。據不尋常變動的相關情況和現時可得資料，獨立董事委員會有理由相信國金報文章可能為不尋常變動的起因之一。

此外，董事會亦得悉信報分別於5月26日及5月30日刊登兩則新聞文章，指稱公司股份或被強制平倉；及公司因短期借貸及融資成本大幅增加而可能陷入財困，並可能無法支付2018年的利息開支。

信報文章刊登之後，董事會向公司有關人員及股東作出查詢，確認不尋常變動後確實曾出現強制平倉的情況。強制平倉導致公司主要股東盛凱控股有限公司持有的股權已減至21.23%。

對於有關公司因短期借貸及融資成本大幅增加而可能陷入財困，並可能無法支付2018年利息開支的指稱，儘管董事會確認公司正面臨財務短缺，並出現若干付款違責情況，惟董事會並無發現公司或其任何附屬公司的任何清盤呈請。董事會現時就替代的付款安排與其債權人協調，而獨立董事委員會將進行調查，以確定公司的財務狀況。公司將適時另行刊發公告，告知公司股東及準投資者有關上述獨立董事委員會的調查進展。

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