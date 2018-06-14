【IPO追蹤】匯付天下及Republic HC暗盤分別較招股價低8.1%及高6.7%

明天共有兩隻新股上市，分別為於主牌掛牌的匯付天下(01806-HK)，創業牌掛牌的及於Republic HC(08357-HK)；兩隻股份於暗盤的收市價你升我跌。

據輝立交易平台顯示，匯付天下暗盤開報6.8元，較上市價7.5元低9.3%，收報6.89元，低上市價8.1%。成交166萬股，涉資1,150萬元。不計手續費，每手400股，帳面蝕244元。

此外，據輝立交易平台顯示，Republic HC暗盤開報0.64元，較上市價0.6元高6.7%；最高見0.67元，收報0.64元，高上市價6.7%，成交1,510萬股，涉資978萬元。不計手續費，每手5,000股，帳面賺200元。

匯付為內地第三方支付服務提供商。上市合共發售2.25億股，並引入聯銀創業投資為基石投資者認購1,304萬股或佔發售股約5.79%；公開發售獲近8.7倍超購，認購一手中籤率70%；股份以招股範圍(6.5至8.5元)中間位定價，料集資淨額約15.9億元；上市聯席保薦人中信里昂證券及摩根大通證券(遠東)。

至於，Republic Healthcare為新加坡基本健康護理服務的提供者。於創業板上市合共發售1.3億股，其中10%公開發售獲近150倍超購，已啟動回撥機制佔比增至50%，認購一手中籤率僅3.32%；股份以招股範圍(0.5至0.6元)上限定價，料集資淨額5,300萬元；上市獨家保薦人天泰金融。

來源：巴士的

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