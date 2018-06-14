中教控股(00839-HK)擬收購廣州一家大學及一家學院

中教控股(00839-HK)公布，於2018年6月14日( 交易時段後 )，投資者(為公司的併表附屬實體)及賣方等訂約方就交易訂立該協議。

根據該協議，賣方同意出售而投資者同意收購賣方所擁有的廣州邦瑞教育投資有限公司(目標公司)100%股權，代價為人民幣5000萬元。此外，賣方同意向投資者轉讓賣方對目標集團及註冊股東所結欠債務的擁有權權利，代價為人民幣4.879億元。收購及債務轉讓的總代價為人民幣5.379億元。

目標公司間接控製松田大學及松田學院。目標公司的主要業務為投資松田公司及松田投資，松田公司的主要業務為該等學校的舉辦人權益的投資控股，松田投資主要從事提供支援服務予松田大學及松田學院。

松田大學位於中國廣東省廣州市，是經教育部2004年4月批準成立併由松田公司與廣州大學合作經營的民辦本科大學(獨立學院)。

松田學院位於中國廣東省廣州市，是經廣東省人民政府批準設立，併報國家教育部備案的民辦全日製普通高等職業學院，於2007年開始招生。

公告稱，此次交易標志著集團在拓展其學校網絡及提高市場滲透率的不懈努力。董事認為，該等學校位於經濟發達的珠江三角洲經濟區，亦受惠於粵港澳大灣區的經濟發展。董事會洞悉，該等學校具有增加學生人數的巨大潛力，且集團將能利用其自身競爭優勢以優化該等學校的營運及改善其財務表現。集團擬有效地將該等學校納入集團的學校網絡，併實行集團的集中管理系統，以提高其營運效益、加大學校規模、優化其定價策略及從而提高集團的整體盈利能力。

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