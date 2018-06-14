【IPO追蹤】加達控股(01620-HK)明日起招股 入場費4293元

加拿大機票批發商及旅遊業務流程管理供應商加達控股(01620-HK)，明日起至本月21日招股，計劃全球發售3億股股份，90%國際發售，其餘在香港公開發售，招股價介乎每股0.335至0.425元，每手10000股，入場費4292.8元，最高集資額約1.28億元。

公司計劃集資所得約43%用於償還銀行借貸，行政總裁朱淑芳解釋，公司業務量龐大，加上與航空公司的交易會每星期結算，不希望上市費用影響日常營運資金，因此決定向銀行借貸，又強調公司有足夠資金應付上市費用及日常營運。財務總監趙建輝補充，上市後將會完全還清債務。

其他集資所得，約27%用於機票分銷業務擴展，約13.5%用於提升資訊科技基建，約14%用於拓展旅遊業務流程管理團隊。

公司引入縱橫遊(08069-HK)、慧科資本董事總經理兼荔園主席邱達根為基礎投資者，認購金額約2000萬元。朱碧芳稱表示，期望縱橫遊在未來有合作計劃。

朱淑芳表示，航空公司普遍會分散風險，不會只通過單一渠道銷售，所以仍需要機票分銷商，相信未來行業格局不會改變，不影響公司前景。

對於公司自航空公司供應商收取的獎勵佣金下跌，她說，由於航空公司臨時調整獎勵佣金，令收入受到影響，期望上市集資可優化相關軟件系統，相信不會再發生同類問題。

公司預計本月28日在主板掛牌，股份編號1620，力高企業融資為獨家保薦人。

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