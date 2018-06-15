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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄06/14
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4989   榮科       06/22  初上市    06/15-06/20   4055   24.80     24.80  元大       01   06/21
2882B  國泰金乙特 06/22  上市增資  06/15-06/20  59500   60.00     60.00  元大       01   06/21
1566   捷邦       06/22  上櫃增資  06/15-06/20   1700   16.80     16.80  第一金     01   06/21
6576   逸達       06/25  初上櫃    06/19-06/21   2571   45.20     45.20  凱基       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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