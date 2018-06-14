中華電信參與3GPP大會 見證第一版5G技術標準如期完成

國際標準組 3GP 於台北時間今 (14) 日在美國加州聖地牙哥市宣布如期完成制訂第一版 (R15)5G 行動通信技術標準，將促進全球 5G 依共同標準順利發展。中華電信(2412) 為台灣唯一長期持續參加 3GPP 國際組織的電信業者，實際參與標準制訂工作，第一線掌握全球技術發展趨勢，近幾年更將本身的特定需求推動納為國際標準。此次也派員至聖地牙哥參加 3GPP TSG #80 全體大會，見證了 5G 技術發展的重要時刻。中華電信執行副總林國豐表示，很高興看到 R15 5G 標準規格成功如期完成，不僅是全球產業邁向 5G eMBB(增強型行動寬頻)商用的重要里程碑，也預告 5G R16 標準規格制訂開始，將有助擴展與更多垂直行業鏈結之 mMTC(巨量機器通訊)與 URLLC(超高可靠低時延通訊)應用機會。我們感謝全球 3GPP 夥伴的努力與貢獻，中華電信將持續致力與國內外產業成員合作。



中華電信於今年 1 月底結合經濟部 5G 辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊」，廣邀國內外產官學研超過 40 個機構及企業結盟，建構端到端 5G 產業鏈，將在今年底依此次大會通過的技術標準建立 5G 實驗網路，以實現 2020 年預商用的目標。

