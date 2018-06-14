研究機構指安踏(02020-HK)只值10元 運動服股急挫

研究機構GMT Research於6月12日發表了一份針對中國體育品牌報告，指自2005年以來16家上市體育用品公司中，已有9家證實做假，全部均來自福建。餘下7家中，包括，安踏(02020-HK)、特步(01368-HK)和361度(01361-HK)等股份，GMT會重點跟進，建議投資者沽出或避開。

報告指安踏2017年公司的營業利潤是有史以來第三高，利潤率難以置信，更指安踏所收購Fila內地業務與Fila在韓國的控股公司所發出銷售表現不一致。即便安踏是世界上最好的體育用品公司，34倍市盈率也是很高。GMT認為安踏只值10元，較周二收市價48.4元折讓約80%。

安踏低見44.8元，收報45.15元，跌7.86%；李寧(02331-HK)最多跌8.1%，收報9.18元，跌5.84%；特步(01368-HK)最多跌3.92%，收報5.65元，跌3.74%；中國動向(03818-HK)以全日最低位收市，收跌5.12%，報1.48元；361度(01361-HK)收跌3.05%，報2.54元，亦以全日最低位收市。

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