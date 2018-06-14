財政部：5月份全國發行地方政府債券3553億元

據財政部6月14日數據顯示，2018年5月份，全國發行地方政府債券3553億元。其中，一般債券2366億元，專項債券1187億元；按用途劃分，新增債券171億元，置換債券或再融資債券(用於償還部分到期地方政府債券本金，下同)3382億元。

1-5月累計，全國發行地方政府債券8766億元。其中，一般債券6002億元，專項債券2764億元；按用途劃分，新增債券171億元，置換債券或再融資債券8595億元。

2018年1-5月，地方政府債券平均發行期限5.8年，其中一般債券5.7年、專項債券5.9年；平均發行利率3.97%，其中一般債券3.96%、專項債券4.01%。

此外，截至2018年5月末，全國地方政府債務餘額166272億元，控製在全國人大批準的限額之内。其中，一般債務104526億元，專項債務61746億元；政府債券156038億元，非政府債券形式存量政府債務10234億元。

截至2018年5月末，地方政府債券剩餘平均年限4.5年，其中一般債券4.4年、專項債券4.7年；平均利率3.42%，其中一般債券3.42%、專項債券3.41%。

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