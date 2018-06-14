【華冠投顧】武傑電台:外資大逃殺!端午前夕…最後買點!

◆守穩月線

美國升息加速，全球股市拉回整理。加權指數早盤下跌 - 30 點開出，在台積電的領跌下；指數一路震盪走低，收盤重挫 - 159 點作收，收在 11013 點，成交量 1641 億。

美國『加速升息』的消息出，打壞了台股在 10 日均線震整理的平台；對於今天台股的修正，主要還是外資反手大賣 - 144 億影響。顯示出內資並沒有因為升息而改變多方結構，所以今天的大跌，我們視為『關前整理』的延伸。不過，因為明天是端午連假前的交易日，預計賣壓還是會偏大；但預計可望『守穩月線』小紅作收。

武傑關注個股:

1. 尼克森 (3317):

受惠 MOSFET 市場供不應求，今年第 2 季營運也有淡季不淡表現，4 月及 5 月營收逐月攀高，4 月本業獲利約 800 萬元，相當每股純益 0.14 元，還是較去年 4 月整體獲利倍數成長，也有不錯表現。

操作建議： mosfet 是目前的人氣主流，但是從公司的四月獲利來看，主要獲利來自『匯兌』；因此基本面還是有跟不上價股的情況。短線支撐：55 塊。

2. 康控 KY(4943):

5 月營收再開紅盤，較去年大增 134%，達 4.65 億元，年增 134.06%；累計 1-5 月營收 19.0 億元，較 106 年同期增加 102.60%，隨 5 月底起新品開始出貨，業績將逐季成長，於第三季攀高峰，再加上第二季開始毛利率有望回穩至 40% 以上，將助於獲利成長。

操作建議：蘋概股轉強，吸引法人買盤加持。短線支撐：330 塊。

3. 華晶科 (3059):

5 月營收 11.7 億元，月增 18.52%、年增 52.68%，創 18 個月來新高，其營收成長主因來自於結盟國際晶片大廠高通的效益逐步顯現。公司近年來積極轉型朝影像處理解決方案發展，布局雙鏡頭、3D 感測、AI、IoT 及醫療等應用，未來隨著布局效應持續，下半年業績成長可期，全年可望優於去年。

操作建議： 5 月營收爆衝吸引追價買盤，籌碼有持續換手機會。短線支撐：40 塊。

4. 大宇資 (6111):

107 年 5 月營收 4341 萬 1000 元，較上月減少 9.42%，較 106 年同月減少 57.51%；累計 107 年 1-5 月營收 3 億 4548 萬 3000 元，較 106 年同期減少 0.02%。

操作建議： 今年明星產品預期情況不佳，小心追價風險。短線支撐：130 塊。

5. 矽統 (2363):

列入警示股，5 月營收 3300 萬元，稅前淨損 2600 萬元，稅後淨損 2600 萬元，每股虧損 0.05 元。

操作建議： 短線具有轉機題材，建議技術面操作即可。短線支撐：13 塊。

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估