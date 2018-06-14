文．洪寶山 (理財周刊發行人)

六月十二日，美國總統川普跟北韓領導人金正恩在新加坡的世紀一握，全球矚目，象徵朝鮮半島分裂以來的危機有可能解除，美國針對中國擴張南海軍事的新南海戰略也有了轉變餘地，這些轉變對台灣的地位來說，是被邊緣化？還是越來越重要？就我看來，重要的機率偏高。

三月十六日，討論多時的《台灣旅行法》由美國總統川普親自簽署，這是自一九七九年《台灣關係法》以來，台美雙方在外交上的實質突破，等於「明文規定」美台高層可互訪。這當然有其實質意義。

此外，六月初美國參議院軍事委員會公布參議院版國防授權法草案，其中第一二四三條明確指出要求美國國防部長應當推動加強與台灣的安全交流政策，包括適當參與台灣軍演，像是年度漢光演習，台灣也應適當參與美國軍演，並且要求美國國防部長應考慮派遣美軍醫療船赴台，藉此擴大台美人道救援的合作。

從川普親自拍板台灣旅行法，到美參院法案建議美軍參加漢光演習，夾在中美間的台灣，其地位之重要不可忽視。

只是台灣對中國的經濟依賴不減反增也令人擔憂。2017 年台灣對中國前十一個月貿易總額成長兩成，不管進出口都是成長，出口年增 20.4％，進口年增 13.1％，可看出台灣對中國經貿依賴不減反增，這並不是好現象。

台灣經濟發展需要外貿帶動，與台灣出口品項重疊高達 66％的韓國，在積極與各國簽署 FTA 後，在關稅競爭具有極大優勢，對台灣造成實質威脅。如果台灣走不出去，就是會被夾攻。而台灣夾在中美兩強之間，希望在經貿各方面能夠左右逢源，而不是斷尾求生。

台灣要能舉足輕重，地緣政治也是一環，其中最重要的非南海莫屬。南海資源總蘊藏量估計至少有 19 至 37 億噸可開採石油，以及 2.6 兆立方公尺天然氣，海底的可燃冰也是被看好的未來資源。從戰略地位來看，南海也一直是各國兵家必爭之地。

南海如此重要，也因此近年來東協、中國、美國都各出奇招，想要取得主導權。而台灣在諸強環伺下，已無太大優勢，人必自重而後人重之，未來如何扳回一城，將是國家領導人需要重點思考的議題。

來源：《理財周刊》 929 期

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