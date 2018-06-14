台郡董座鄭明智喊出 將在5G高頻時代勝出 未來兩年再花百億蓋新廠

軟板大廠台郡 (6269) 今日召開股東會，針對未來營運展望，董座鄭明智喊出，「台郡將在未來 5G 高頻時代勝出，也宣布，未來兩年將再投資百億元新台幣，蓋兩座新廠，成為後續營收成長的新動能。台郡今日股東會，由董事長鄭明智主持，他提到，台郡在 106 年績效續創歷史新高，全年營收達到 258.5 億元，較前一年度成長了 35%，全年稅後獲利 30.6 億也年增了 34%，每股淨利 10.07 元，也較前一年度的 8.42 元成長 19.5%。公司今日董事會也通過配發去年 5 元現金股利。



展望後續，鄭明智宣示「台郡將在未來 5G 高頻時代勝出」！鄭明智宣布，未來兩年將投資百億再蓋兩座新廠，投資規模將是過去 5 年的總和，並結合新材料、多層軟板、高頻模組、半導體製程等新領域，爭取可觀的新世代商機。



鄭明智也指出，去年落成投產的高雄新廠，已成功量產次世代 20um 的高階軟板，大陸廠則長期佈局著重在高效率的自動化生產線，高頻及半導體新產品已成功獲得客戶初步認證，這些技術、製程突破將為公司營收及獲利帶來下一階段成長的動力。