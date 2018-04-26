〈台郡法說〉蘋果需求淡 Q2生產備貨量仍年增15-25%

蘋果供應鏈軟板廠台郡科技 (6269-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，雖然法人認為台郡第 2 季營收將是全年谷底，不過財務長熊雅士指出，第 2 季整體生產備貨數量，將較去年同期成長 15-25%。

台郡主力客戶蘋果手機產品第 2 季進入產品交替期，預估手機業務產量及交貨量都將較第 1 季減少。而熊雅士強調，台郡與主力客戶間進行新技術的早期共同開發有成，預估下半年營運將逐季走高。

熊雅士也強調，台郡今年啟動新廠房及新技術投資，高雄與昆山新廠皆已開始動工興建，新技術投資方面則已成功量產 25um 細線技術產品，未來新技術產品將由軟板進一步擴張的模組化產品，應用於手機及手持裝置甚至是高頻無線傳輸及手機相機等，提供裝置內部及對外的大量穩定訊號傳輸。

熊雅士強調，由於手機將進入 5G 的時代，包括 WiFi、藍芽、NFC 及 3D 感測人臉辨識及加入 AI 人工智慧等大量運算功能，使手機各模組對穩定、大量的訊號瞬間傳輸需求加大，對於軟板使用需求也由單面板、雙面板以至於多層板，台郡開發的細線路技術，甚至開發 5G 新材料及新製程技術，也都可滿足市場需求。

台郡 2018 年第 1 季財報營收營收 54.63 億元，毛利率為 14.7%，季減 5.2 個百分點，年減 8.3 個百分點，稅後純益為 2.46 億元，季減 82.1%，年增 0.4%，每股純益為 0.8 元，其中第 1 季的營業外損失約 2000 萬元，包括提列匯兌損失約 7300 萬元。

台郡第 1 季毛利率下滑，主要是因產能利用率下滑、匯兌損失、蘋果對去年機種 iPhone 8、iPhone X 軟板要求降價，另外第 1 季新台幣升值 2.6%，皆連帶影響台郡首季毛利率表現。

不過，熊雅士指出，由於第 1 季生產良率提升，提高首季毛利 1 個百分點，這是正面因素，而第 2 季也有針對主力客戶開發產品小量出貨，也是對本季毛利率有幫助的一個因素。

台郡因應 5G 、軟板細線路化，已通過資本支出 94 億元計畫，預計 2018 及 2019 年兩年各分別支出一半，分別在高雄市、大陸江蘇省昆山各興建一座新廠，熊雅士說，新投資案已動工興建。。

台郡今日股價收盤報 84.6 元，創 16 個月來新低價，較昨日下跌 3.6 元或 3.6%，成交量為 5552 張。