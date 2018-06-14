麗嬰房股東會通過配息0.5元 將加強電商及加盟業務拓展

麗嬰房 (2911) 今日股東會通過每股配發現金股利新台幣 0.5 元，該公司在完成內湖企業總部資產活化後，財務結構已經明顯改善，未來將加強電商及加盟業務的拓展，以強化成長動能。麗嬰房去年在推動實體通路的精實方案和自有品牌的聚焦過程中，直接影響到營收、毛利率及營業費用，營業虧損較前一年度增加。



至去年年底，兩岸直營實體通路數為 649 家，較前一年度減少 254 家。其中，中國由 606 家減至 362 家，減幅達 40.3%，台灣則由 297 家，降至 287 家。



該公司於去年第四季完成內湖大樓的售後回租案，認列處分資產利益新台幣 8.72 億元，使其財務結構較前一年度改善，合併負債占資產比率由 56.7%，降至 47.1%，現金流量比率由 11.7%，大幅提升至 17.9%。



展望今年，隨著新零售的概念的興起，電商業者開始涉足實體零售，成立了以消費者體驗為核心的實體店面。未來純電商或是純實體的營運模式，都不是市場的主流。如何有效整合虛擬、實體通路，提供消費者最好的服務，將是零售業的首要課題。



麗嬰房今年集團的營運核心放在通路、商品、資訊系統三大領域，除將積極建立新型態體驗旗艦店及新店格外，在中國市場將進一步拓展加盟業務，以搶食中國二孩商機。

