轉型有成 卓越前4月營收年增逾20%

卓越 (2496) 自結 4 月合併營收達 8032 萬元，年成長 4.07%，月減 16.8%；累計前 4 月合併營收達 3.02 億元，亦較去年同期成長 21.23%。卓越表示，受惠自去年起積極朝教育事業轉型有成，持續透過擴大實體分校據點、強化數位教育產品研發與良好授課服務，以及提升每位學員補習科目數等，使得前 4 月合併營收仍持續保持雙位數之表現，尤其是今年第一季招生旺季期間在國 / 高中招生亦取得良好成績，隨著第二季恢復正常開班水準，將帶動整體營運保持良好成長動能。



卓越進一步表示，陳立教育持續推動國小一至六年級的「科學小菁英」的課程，並於今年台灣區小學數學奧林匹亞競賽中多達 11 位學員獲獎，凸顯「科學小菁英」能啟發學生學習潛能，讓數學學習變得有趣，更是奠定卓越能夠以數學專科持續打造業界第一品牌的肯定，除此之外，近期亦針對國小四至六年級之學員推出初階數學、自然課程招生活動，亦獲得學員熱烈回響並加開班次。



由於陳立教育重視名師完整培訓及傳承，近 15 位名師擁有超過 20 年以上教學經歷，為業界少數在師資培訓、業務招募、行政班務、教材研發等環節建構縝密完整系統之領先優勢，帶動陳立教育學員留班率穩定且持續成長。



卓越指出，第二季為傳統升學考試旺季將逐步帶動各分校開課表現，且緊接著 5 月國中會考來臨，將有助於增添考前衝刺及國八升國九課程規畫需求，帶動國中部營收比重能持續攀升，另一方面，卓越持續採取從高中向下垂直整合、橫向提升每位學員補習科目數量外，再加上卓越目前亦積極開發高中與國中之雲端智慧數位課程，以期帶動未來營運成長表現。