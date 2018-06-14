潤泰新價值被低估 股東會小股東砲聲隆隆 要求資訊更透明

潤泰新 (9945) 今日舉行股東會，小股東質疑，公司今年通過盈餘配發每股 2 元，現金減資返還每股 4 元，等於每股配發現金股利 6 元，股價今日盤中卻只有 35.9 元，公司難道不覺得股價委屈？潤泰新第一季淨值 34.53 元，目前股價僅略高於淨值。小股東認為，公司營收及獲利 80% 已以轉投資事業為主要獲利，不能再以營建股自居，對外揭露的資訊應更透明，建議公司可以自結盈餘方式，主動對外告知。



潤泰新董事長簡滄圳指出，潤泰新早在編列在其他類股之後，就不屬於營建股，轉投資的產業各不相同，風險性也能分散，但股價是由市場決定，潤泰新股本不小，任何一位股東都難以撼動股價。



不過，他也承認，這麼好的公司價值卻低估 (undervalue)，經營層確實要好好檢討。



潤泰新指出，南山人壽的財報對潤泰新的影響很大，南山人壽每月已有自結，可以推算，營建部分皆已有公布每月營收數字。



去年世界經濟緩慢復甦，美元貶值、利率緩升、美股上漲及國際政經局勢動盪。國內方面受房地合一實價課稅，造成民眾對營建業景氣看法趨於保守。



長期而言，政府積極推動都市更新，前瞻基礎建設計畫提振內需，預期未來國內住宅及商用不動產對有品牌、有口碑的不動產商品仍有需求。



去年合併營業收入為新台幣 109 億 1,247 萬餘元，合併營業利益為 10 億 3,504 萬餘元，淨利歸屬於母公司業主為 111 億 6,463 萬餘元，綜合損益歸屬於母公司業主為 160 億 3,067 萬餘元，EPS 6.91 元。



在營建事業方面，去年主要營收來自潤泰京采完工出售認列收入、松濤苑 / 明峰銷售。預計今年完工個案，計有潤泰禮仁、潤泰奇岩及潤泰雙子星等。



在轉投資方面，在營業外收入，主要為認列關聯企業中國康成出售轉投資高鑫零售處分利益約 80 億 4,251 萬餘元及透過潤成投控轉投資南山人壽利益約 47 億 1,886 萬餘元。



另外，子公司潤泰旭展及潤泰百益南港車站及松山車站兩大 BOT 案，已全數完租，也帶入租金收益及商場經營所產生獲利。



公司今年可銷售個案包括松濤苑、潤泰京采、潤泰峰盛、 潤泰禮仁、潤泰奇岩、潤泰雙子星及潤泰代官山等。興建中個案，主要為潤泰敦峰及子公司開發板橋江翠 D 案等個案。



商用不動產方面，子公司潤泰旭展及潤泰百益的辦公室及飯店均已招租完畢, 在承租戶進駐、高鐵南港站通車及南港客運轉運站開通等利多因素帶動下，提升 CITYLINK 整體營收。



另外，2017 年底於潤泰代官山完工後開設 CITYLINK 松山貳號店及 TSUTAYA BOOKSTORE，透過與松山車站 BOT 案，結合創造規模經濟，以獲取未來穩定報酬。

