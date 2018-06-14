中國5月多項經濟數據回落 成長低於預期

中國國家統計局週四 (14 日) 公布經濟數據，5 月多項主要數據均見回落，其中工業增加值、社會消費品零售額及固定投資，成長幅度均低於預期。

數據顯示，中國 5 月份規模以上工業增加值年增 6.8%，低於市場預期的 7%，較上月回落 0.2 個百分點。今年前 5 個月則為年增 6.9%，與前 4 個月持平。

此外，全國前 5 個月固定資產投資為人民幣 21.6 兆元，年增 6.1%，同樣低於預期的 7%，增速比前 4 個月放慢 0.9 個百分點。單看 5 月份，為增長 0.47%。

社會消費品 5 月零售總額為人民幣 3.04 兆元，年增 8.5%，低過市場預期的 9.6%，增速較 4 月放緩 0.9 個百分點，更是 15 年來最低增長。中國國家發改委將 2018 年零售額增速的目標，定為約 10%。

房地產開發方面，前 5 個月全國開發投資人民幣 4.1420 兆元，年增 10.2%，增速較前 4 個月回落 0.1 個百分點。

雖然數據全面回落，官方解讀認為，5 月份國民經濟運行繼續保持穩中有進、穩中向好的發展態勢，但外部環境不穩定、不確定性有所增加，國內發展不平衡、不充分問題也有待改善。