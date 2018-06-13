「金磚之父」歐尼爾：少了中國及印度 G7早已不具影響力

全球 7 大工業國 (G7) 上週開會，結果演變為美國總統川普舌戰群儒，市場也未因此出現重大變化。「金磚之父」歐尼爾 (Jim O'Neill) 撰文指出，這樣的結果不令人意外，原因是少了金磚四國的參與，特別是中國與印度，G7 峰會意義不大。

歐尼爾指出，G7 的元首峰會現在變得愈來愈無關緊要，全球經濟現在對新興大國的依賴愈來愈深，G7 沒有金磚國家，卻加入了義大利，自然無法帶起領導全球經濟的重任。

歐尼爾在 2001 年提出金磚四國的概念，強調巴西、俄羅斯、印度及中國，在全球經濟上的重要性快速增長。他認為，全球經濟的重要會議，即使不納入全部 4 國，至少也要加入中國。

同時，法國、德國及義大利，都來自歐元區，至少在原則上來自同樣的貨幣與財政政策框架，也只需要 1 個代表。而加拿大與英國是否該列入重要經濟體，同樣需要重新考量。

歐尼爾說，在 1970 年代，這個組合確實包括 7 個經濟規模最大的民主國家。但現在，中國今年經濟規模有機會超過整個歐元區，印度的生產總值已經超過義大利，即使危機四伏的巴西，也不甘落後。

相較於 G7，G20 就更符合時代意義，因為 G7 與金磚國家都在其中。歐尼爾說，雖然因為參與國家更多，使 G20 難以達成可行的共識，但它還是更具有代表性。至於 G7，影響力已經微不足道了。